Названа стоимость строительства моста в Приморье

Владивосток, 29 июля. Стоимость строительства моста в Приморье превысит 200 миллионов рублей. Об этом сообщает Deita.ru

Эксперты взяли за исходные данные мост длиной 140 метров, с подходами в 750 метров. Согласно расчетам, строительство подходов обойдется в 65 млн рублей. Работы будут включать подготовку к строительству, устройство дорожной одежды и земляного полотна, пересечения, примыкания, а также обустройство дороги.

Объекты строительства моста обойдутся в 128,7 млн рублей, наружное освещение — 2,1 млн рублей. Отмечается, что также необходимо посчитать стоимость строительства временных построек и НДС.

Ранее департамент дорожного хозяйства Приморья открыл движение по новому мосту Находка — Артем через реку Литовка в сторону Артема. Подрядчику необходимо установить фонари, подключить освещение, сделать тротуары на подъездах, а также оборудовать шумозащитные экраны и ограждение, тогда будет открыто движение в обе стороны.