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Власти Приморья ввели режим ЧС из-за поломки насосной станции в поселке Лучегорск

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Власти Приморья ввели режим ЧС из-за поломки насосной станции в поселке Лучегорск

Владивосток, 29 июля. Жители поселка Лучегорск Пожарского района Приморского края утверждают, что у них нет ни горячей, ни холодной воды. Об этом сообщает Deita.ru.

Сообщается, что на очистных сооружениях сломался фекальный насос, поэтому проводятся работы по откачке вод и замене насосов. Режим ЧС был объявлен 28 июля в Пожарском районе. В настоящий момент работы продолжаются, жители города могут пользоваться канализацией.

В администрации Лучегорска пояснили, что все насосы работают, всю воду уже откачали.

Ранее на Владивосток обрушился тайфун «Данас», он повалил деревья, а также оборвал линии электропередач.

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Источник: Deita.ru
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