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Владивосток в пятницу ждет пасмурная погода

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Владивосток в пятницу ждет пасмурная погода

Владивосток, 26 июля. Дождливая и пасмурная погода сохранится в Приморском крае в пятницу, 26 июля, сообщает Примгидромет.

По всему Приморью в пятницу ожидаются дожди, видимость будет ограничена из-за тумана. Сильные ливни и грозы обойдут Владивосток, но по территории края покажут свою силу.

В столице Приморья ожидается юго-восточный ветер до 13 метров в секунду и температура воздуха в районе 21 градуса Цельсия, передает Deita.ru.

В крае будет немного ветренее — до 19 метров в секунду и до 28 градусов. Прохладнее будет только на побережьях. Здесь столбики термометров днем покажут до 22 градусов.

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Источник: Deita.ru
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