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«Газпром» строит один из крупнейших в мире газоперерабатывающих заводов в Амурской области

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«Газпром» строит крупнейший в мире газоперерабатывающий завод в Амурской области

Благовещенск, 25 июля. Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) станет одним из крупнейших предприятий в мире по переработке газа. Об этом сообщает Deita.ru.

Статус реализации проекта составляет 44%. Планируется, что предприятие выйдет на полную мощность в январе 2025 года. На ГПЗ голубое топливо будет превращаться в ценную продукцию, которая станет использоваться во многих сферах: от космической продукции до упаковки. Предприятие строится в рамках Восточной газовой программы ПАО «Газпром» в районе города Свободный.

Мощность завода составит 42 миллиардов кубометров газа в год. Это позволит производить 2,5 миллиона тонн этана, один миллион тонн пропана, 500 тысяч тонн бутана, 200 тысяч тонн пентан-гексановой фракции, а также 60 миллионов кубометров гелия.

Отмечается, что завод станет не только крупнейшим предприятием Амурской области, но и всего Дальнего Востока.

Ранее ПАО «Газпром-нефть» открыло топливный терминал в поселке Гладкое. Он позволяет пропускать 140 бензовозов в сутки. В терминале работает всего 29 человек.

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Источник: Deita.ru
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