Синоптики предупредили о дождях в Приморье

Владивосток, 25 июля. В первой половине дня Приморский край ждет небольшой дождь и туман, предупреждают синоптики.

В столице края днем ожидается до 22 градусов тепла. В первой половине дня пройдет не сильный дождь, будет туманно, возможен юго-восточный ветер с порывами до 16 метров в секунду. Об этом со ссылкой на Примгидромет сообщил портал Deita.ru.

На территории региона также пройдет кратковременный дождь. В некоторых районах края ожидаются сильные осадки и грозы. Порывы юго-западного ветра не превысят 11 метров в секунду. Местами ожидается до 30 градусов тепла. У побережья воздух прогреется до 23 градусов.