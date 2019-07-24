СМИ назвали привычки, которые портят двери автомобилей

Владивосток, 24 июля. СМИ рассказали о трех вредных привычках автолюбителей, которые губят двери автомобиля.

Одной из наиболее частых причин проблем с замками специалисты назвали хлопанье дверями. Современные автомобили не требуют лишних усилий для запирания. Поэтому, чтобы продлить срок службы замков, эксперты советуют быть бережнее, сообщает портал Deita.ru.

Петлям вредят привычки облокачиваться на двери всем весом и распахивать их до упора. Часто автолюбители допускают такое обращение с автомобилем неосознанно. Но со временем эти привычки могут привести к провисанию дверей.