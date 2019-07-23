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Капитальный ремонт делают в краевой детской больнице во Владивостоке

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Капитальный ремонт делают в краевой детской больнице во Владивостоке

Владивосток, 23 июля. В Краевой детской клинической больнице №2 во Владивостоке впервые за 30 лет начался ремонт, в этом году власти выделили на эти цели 31 млн рублей.

Деньги выделены из регионального бюджета, их хватит на капитальный ремонт четырех отделений. Завершаются ремонтные работы в медико-социальном отделении: здесь заменили электрику, установили новые двери и отремонтировали инженерные сети.

Как рассказала замглавврача ГБУЗ Татьяна Красикова, в этом отделении находятся дети, оставшиеся без родителей. В том числе дети, которые родились от ВИЧ-инфицированных матерей.

В 2019 году откроется новое отделение на 10 паллиативных коев. Руководство больницы планирует организовать игровые зоны и комнаты для детей, которые надолго остаются в медучреждении, пишет Deita.ru.

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