Режим ЧС введен в Лазовском районе Приморья

Владивосток, 22 июля. Из-за сильных ливней в Приморье начались подтопления; больше всего осадков выпало в Лазовском районе, администрация которого уже объявила о введении режима ЧС.

Сильнее всего от ливней пострадал как Лазовский район, где выпало 125 миллиметров осадков, так и село Барабаш Хасанского района (113 миллиметров).

В поселке Преображение Лазовского района подтоплены оказались двадцать домов и еще шестнадцать придомовых территорий. На место происшествия уже прибыли 89 сотрудников аварийных служб и 38 единиц техники.

Им удалось восстановить дороги, обеспечив движение транспорта к поселку и от него. Кроме того, сотрудники Примавтодора укрепили подъезды к временному мосту через реку Соколовку. Администрация края уже сообщила, что если ситуация начнет ухудшаться, то к мосту будет подтянута тяжелая техника.

На северо-востоке края наблюдается спад воды. Дорожные рабочие уже приступили к восстановлению пострадавших участков, сообщает издание Deita.ru. В кратчайшие сроки движение будет восстановлено в полном объеме.

Согласно прогнозам погоды, дожди будут длиться до 25 июля. Отметим, что власти края ранее сообщали, что серьезного урона край из-за ливней не потерпел, а уровень воды до опасного не поднялся. Этим заявления были опровергнуты в МВД, где привели данные, из которых следовало, что уровень воды в реках Лазовского района поднимался до критических отметок.