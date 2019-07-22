Опубликовано видео наводнения в детском лагере в Приморье

Владивосток, 22 июля. В результате наводнения, вызванного тайфуном «Данас», в Приморье полностью затоплен детский лагерь «Юный рыбак».

Территория детского лагеря «Юный рыбак» в приморском поселке Преображение смыта вышедшей из берегов рекой Соколовка. Потоки воды обрушились на детские площадки и дороги, затоплены подвалы корпусов лагеря. Отметим, что разгул стихии пришелся на период, когда детей в «Юном рыбаке» не было.

«Хорошо, что детей нет, смены закрыты. А так страшно представить, что бы было, такое течение может снести человека!» — приводит слова очевидца Deita.ru.

Лазовский район, в котором находится поселок Преображение, принял на себя основной удар тайфуна. Там затоплена одна из автомобильных дорог, движение легковых автомобилей по которой временно ограничено. Мост через реку Соколовка вот-вот падет, размываемый вышедшей из берегов водой. На борьбу со стихией брошено семь единиц техники, но уровень воды по-прежнему поднимается.

В Приморье зафиксировано как минимум 13 аварийных отключений электричества. Столица региона отделалась легкими последствиями: повалено несколько деревьев, подтоплены автомобильные дороги города.

Как пишут «Известия», из-за сильных ливней в Японии было эвакуировано более 110 тысяч человек.