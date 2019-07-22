Приморские энергетики перешли на режим повышенной готовности из-за тайфуна

Владивосток, 22 июля. Приморские электрические сети (филиал АО ДРСК) работают в режиме повышенной готовности (РПГ) в связи с прохождением по территории Приморского края тайфуна «Данас».

Энергетики перешли на режим ПГ 21 июля. Оперативный персонал предприятия несет дежурство в круглосуточном режиме. Для выполнения аварийно-восстановительных работ подготовлены спецтехника и материалы.

Специалисты осмотрели проходящие по наиболее вероятным участкам подтопления линии электропередачи. В подразделениях проверена готовность к применению быстровозводимых опор. Всего для аварийно-восстановительных работ на период РПГ подготовлены 101 единица техники и 95 бригад, сообщает портал Deita.ru.

Ранее телеканал «360» сообщил, что во Владивостоке за прошедшие вечер и ночь выпала половина месячной нормы осадков. На юге края выпала почти месячная норма осадков.