Тайфун «Данас» обрушился на Приморье

Владивосток, 22 июля. Городские службы Владивостока борются с последствиями тайфуна «Данас», повалившего деревья и оборвавшего линии электропередач.

Как сообщает «Deita.ru» со ссылкой на администрацию Владивостока, коммунальные службы города устраняют локальные аварии на сетях электроснабжения, убирают поваленные деревья и прочищают систему ливневой канализации для удаления воды, скопившейся на проезжей части.

За последние сутки в столице Приморья выпало 62 миллиметра осадков, но Тайфун не нарушил нормальную жизнедеятельность города — социальные, медицинские и культурные учреждения работают в штатном режиме.

Наземный транспорт Владивостока вышел на маршруты по графику рабочего дня, однако из-за штормового предупреждения отменены все рейсы паромов и катеров.

За минувшие сутки произошло 13 аварийных отключений электроэнергии, над устранением которых трудятся энергетики.

На автодороге Сокольчи — Валентин наблюдается перелив воды через проезжую часть, в связи с чем проезд легковых машин на первом километре трассы в данный момент запрещен.