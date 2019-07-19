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Мощный тайфун «Данас» накроет Приморский край

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Мощный тайфун «Данас» накроет Приморский край

Владивосток, 19 июля. Синоптики предупредили жителей Приморского края о приближении тайфуна «Данас», который принесет с собой ливневые дожди.

Как сообщил начальник Гидроментцентра по региону Борис Кубай, тайфун накроет Владивосток 22 июля. В городе прольются интенсивные дожди.

Прогнозируется, что всего за сутки выпадет до 130% месячной нормы осадков июля, пишет Deita.ru. Спасатели объявили штормовое предупреждение и попросили отдыхающих покинуть палаточные лагери.

В шести районах Приморского края ожидается подъем рек на 2-3 метра, что может привести к подтоплению сельскохозяйственных угодий.

Ранее в Иркутской области произошло сильное подтопление, по подсчетам вице-премьера России Виталия Мутко, на восстановление пострадавшей инфраструктуры понадобится порядка 28 млрд рублей.

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