Мощный тайфун «Данас» накроет Приморский край

Владивосток, 19 июля. Синоптики предупредили жителей Приморского края о приближении тайфуна «Данас», который принесет с собой ливневые дожди.
Как сообщил начальник Гидроментцентра по региону Борис Кубай, тайфун накроет Владивосток 22 июля. В городе прольются интенсивные дожди.
Прогнозируется, что всего за сутки выпадет до 130% месячной нормы осадков июля, пишет Deita.ru. Спасатели объявили штормовое предупреждение и попросили отдыхающих покинуть палаточные лагери.
В шести районах Приморского края ожидается подъем рек на 2-3 метра, что может привести к подтоплению сельскохозяйственных угодий.
Ранее в Иркутской области произошло сильное подтопление, по подсчетам вице-премьера России Виталия Мутко, на восстановление пострадавшей инфраструктуры понадобится порядка 28 млрд рублей.