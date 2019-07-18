Жертвами ДТП в Приморье стали шесть человек

Владивосток, 18 июля. Жертвами ДТП в Шкотовском районе Приморья стали шесть человек, один ребенок пострадал. Об этом говорится в сообщении управления МВД России по Приморскому краю.

Сообщается, что на 32-м километре автодороги Артем — Находка — Порт Восточный произошло столкновение легкового автомобиля Toyota Wish с грузовиком HOWO. Легковая машина двигалась со стороны Шкотово в направлении Владивостока.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, МЧС и бригада скорой помощи.

«В результате ДТП погибли шесть человек. Пострадал ребенок, он госпитализирован в лечебное учреждение», — говорится в сообщении УМВД по Приморскому краю.

Отмечается, что личности погибших устанавливают. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего, передает Deita.Ru.