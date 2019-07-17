Жители Владивостока боятся потерять Стеклянную бухту

Владивосток, 17 июля. Жители столицы Приморского края обеспокоены поведением туристов из Поднебесной, которые угрожают существованию бухты Стеклянной.

Уникальная бухта, которая расположена в пригороде Владивостока, известна всем необычным пляжем, поверхность которого усыпана кусочками отшлифованного стекла, сообщает Deita.ru.

По данным местных средств массовой информации, такая необычность притягивает толпы туристов, прежде всего из Китайской Народной Республики, которые стремятся увезти с собой сувениры с пляжа.

При этом, как жалуются местные жители, иностранных туристов не останавливают ни запрещающая табличка, ни устные замечания, которые делают гиды сотрудникам китайского посольства.

«Их уже обыскивать на выходе надо, выворачивать карманы. А я так еще ни разу не была в этой бухте, видимо не успею увидеть стекляшки — растащат все», — говорят жители Приморья.

Очевидцы сообщают, что граждане Китая буквально устраивают паломничества в бухту Стеклянную только для того, чтобы взять с собой как можно больше кусочков отшлифованного стекла.

«Пакетами тащат. Каждый китаец уходит с пакетом, а в нем — камни. Хотя на въезде написано, что забирать с собой нельзя», — негодуют жители Владивостока.

К слову, ученые Дальневосточного федерального университета уже подсчитали ущерб, приносимый туристами из КНР, и заявили, что из-за подобных действий уникальный пляж в бухте Стеклянной может исчезнуть уже через 20 лет, сообщает «Газета.ru».