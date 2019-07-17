Синоптики предупредили о дождях и туманах в Приморье

Владивосток, 17 июля. В столице Приморья сегодня будет дождливо и прохладно, предупреждают синоптики.

В городе ожидаются слабый моросящий дождь и туман. Весь день будет дуть ветер с порывами до 14 метров в секунду. Воздух прогреется до 19 градусов, сообщает со ссылкой на Примгидромет портал Deita.ru.

В Приморском крае пройдут умеренные дожди, утром возможен туман. Воздух местами прогреется до 29 градусов, но у побережья будет не теплее 21 градуса. Ожидается несильный южный ветер с порывами до 11 метров в секунду.