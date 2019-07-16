Названы средние зарплаты в Приморье

Владивосток, 16 июля. Аналитики изучили рынок труда Приморья, выяснив средние зарплаты в регионе.

Работодатели готовы в среднем предложить сотрудникам зарплату в 44 тысячи рублей. Самое выгодное предложение — 47 500 рублей во Владивостоке. На втором месте компания из Артема, которая готова платить соискателю 42 500 рублей.

Жители Владивостока рассчитывают на зарплату в 50 тысяч рублей. В Арсеньеве считают достойной зарплату в 40 тысяч рублей. Специалисты HeadHunter выяснили, что приморцы не рассматривают переезд в другой регион за более высокими зарплатами. Так, в Москве среднее предложение по зарплате составляет 56 382 рублей, в Камчастком крае — 56 161 рубль, сообщает Deita.ru.

Ранее специалисты портала Superjob назвали зарплату торгового представителя во Владивостоке. В среднем работник сможет рассчитывать на среднюю зарплату в 60 тысяч рублей.