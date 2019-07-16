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Моросящий дождь и туман ожидают сегодня в Приморье

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Моросящий дождь и туман ожидают сегодня в Приморье

Владивосток, 16 июля. Сегодня днем в столице Приморья ожидается слабый моросящий дождь.

Осадки начались ночью и продолжатся утром и днем. Также Владивосток ждет туман, который, возможно, не рассеется даже к полудню. В городе ожидается до 18 градусов тепла и ветер с порывами до 14 метров в секунду, сообщил со ссылкой на Примгидромет портал Deita.ru.

В отдельных районах Приморского края на протяжении всего дня ожидаются несильные дожди и туманы. Воздух местами прогреется до 28 градусов, но на побережье будет не теплее 20 градусов. Ожидается небольшой ветер с порывами до 11 метров в секунду.

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Источник: Deita.ru
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