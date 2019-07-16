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Свет и воду временно отключат в некоторых домах Владивостока

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Свет и воду временно отключат в некоторых домах Владивостока

Владивосток, 16 июля. Некоторые дома в столице Приморья сегодня временно останутся без электричества и водоснабжения.

С 09.00 до 19.00 по местному времени (с 02.00 до 12.00 по Москве) не будет водоснабжения в домах 1, 3, 5 и 7 на улице Космонавтов, 100е и 104 на улице Борисенко, 1б, 20, 22 и 24 на улице Можайская. Кроме того, воду временно отключат в доме 4 на улице Басаргина, на улицах Сочинская и Феодосийская и на полуострове Басаргина, сообщил со ссылкой на МУПВ «ВПЭС» и Примводоканал портал Deita.ru.

С 09.00 до 19.00 по местному времени (с 02.00 до 10.00 по Москве) в некоторых домах на ряде улиц Владивостока также отключат электричество, отмечают в издании.

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Источник: Deita.ru
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