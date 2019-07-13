В Приморье спасли 13 человек после кораблекрушения

Владивосток, 13 июля. Катер с пассажирами сел на мель в Приморье. Происшествие случилось в Уссурийском заливе в районе мыса Каразина, информацию сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сообщается, что 13 июля в 01.50 по московскому времени, поступило экстренное сообщение о помощи от пассажиров катера. Морским координационным центром во Владивостоке было дано оповещение находящимся в районе судам. Оказалось, что катер сел на мель получил пробоину. Также известно, что были эвакуированы и доставлены на берег 13 человек. При этом два человека отказались от эвакуации, пишет Deita.ru. В результате происшествия пострадавших нет.