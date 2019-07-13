Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

В Приморье спасли 13 человек после кораблекрушения

69
0 Оставить комментарий

В Приморье спасли 13 человек после кораблекрушения

Владивосток, 13 июля. Катер с пассажирами сел на мель в Приморье. Происшествие случилось в Уссурийском заливе в районе мыса Каразина, информацию сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сообщается, что 13 июля в 01.50 по московскому времени, поступило экстренное сообщение о помощи от пассажиров катера. Морским координационным центром во Владивостоке было дано оповещение находящимся в районе судам. Оказалось, что катер сел на мель получил пробоину. Также известно, что были эвакуированы и доставлены на берег 13 человек. При этом два человека отказались от эвакуации, пишет Deita.ru. В результате происшествия пострадавших нет.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров