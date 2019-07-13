Дожди и туманы пообещали в субботу в Приморье

Владивосток, 13 июля. Сегодня в Приморском крае ожидаются осадки и туман. Об этом со ссылкой на Примгидромет сообщил портал Deita.ru.

В издании отмечают, что суббота в столице региона началась с непродолжительных осадков. Местами был туман. Первую половину дня во Владивостоке будет дуть западный ветер с порывами до восьми метров в секунду. После обеда он сменит направление на южное. Воздух 13 июля прогреется во Владивостоке до 23 градусов.

В Приморском крае ожидается до 25 градусов тепла. Будет дуть несильный южный ветер с порывами до 11 метров в секунду.