Десятки домов временно останутся без водоснабжения во Владивостоке

Владивосток, 13 июля. Десятки домов останутся без водоснабжения в субботу в столице Приморья. Об этом сообщили в АО «ДГК» и МУПВ «ВПЭС».

Сегодня водоснабжение временно отключат в домах 1Б, 20, 22 и 24 на улице Можайская; домах 4, 6, 8, 135, 137, 139 и 141 на улице Нейбута; домах 1, 3, 5, 7 и 15 на улице Сочинская; домах 65А, 67/2, 69, 73, 75, 77 и 81 на улице Русская и в доме 46 по улице Феодосийская.

Водоснабжения не будет 13 июля с 12.00 до 16.00 по местному времени (с 04.00 до 08.00 по Москве), сообщил портал Deita.ru. Коммунальные службы обещают восстановить водоснабжение во всех домах к вечеру.