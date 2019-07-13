Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Таксистов ждут массовые проверки во Владивостоке

59
0 Оставить комментарий

Таксистов ждут массовые проверки во Владивостоке

Владивосток, 13 июля. В столице Приморья стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Такси», сообщает ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.

Мероприятие направлено на пресечение нарушений во время перевозки пассажиров и профилактику ДТП с участием автомобилей такси. Чаще всего таксисты во Владивостоке выезжают на встречную полосу, превышают скорость, нарушают правила перевозки людей и маневрирования, не пропускают пешеходов и пользуются мобильными телефонами во время движения, сообщает со ссылкой на статистику ГИБДД портал Deita.ru.

С начала 2019 года уже зарегистрировано 60 ДТП, в которых участвовали автомобили такси, отметили в издании.

Инспекторы ДПС в течение двух дней будут уделять особое внимание выявлению влияющих на аварийность нарушений, и проверять документы, в том числе подтверждающие право на трудовую деятельность, у водителей без российского гражданства.

Ранее Газета.ru сообщила, что автомобиль службы такси упал в реку Яузу в Москве. ДТП произошло между Высокояузским и Костомаровским мостами.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров