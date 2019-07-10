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Названа зарплата торгового представителя во Владивостоке

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Названа зарплата торгового представителя во Владивостоке

Владивосток, 10 июля. Сервис поиска работы Superjob провел анализ уровня зарплат торговых представителей во Владивостоке.

Как сообщает «Deita.ru», торговый представитель во Владивостоке может рассчитывать на среднюю зарплату в 60 тысяч рублей. Этот показатель ощутимо вырос по сравнению с прошлым годом, когда он составлял 56 тысяч.

В соседнем Хабаровске сотрудник на той же должности может получать около 58 тысяч рублей, что, кстати, не намного отличается от уровня зарплаты торгового представителя в Петербурге, где он составляет в среднем 66 тысяч рублей.

В столице России торговый представитель может рассчитывать на зарплату в среднем около 80 тысяч в месяц.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в московском аэропорту «Шереметьево» опровергли повышение зарплат грузчикам до 200 тысяч рублей.

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