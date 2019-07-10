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Владивосток ожидает похолодание и возвращение дождей

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Владивосток ожидает похолодание и возвращение дождей

Владивосток, 10 июля. По прогнозам синоптиков, в среду во Владивостоке ожидается переменная облачность, а к вечеру пройдет дождь.

Как пишет «Deita.ru», в течение дня 10 июля температура воздуха во Владивостоке составит от 17 до 22 градусов тепла. Ожидается переменная облачность, ветер южный и юго-западный с порывами до 10-11 метров в секунду.

В течение дня местами возможны кратковременные осадки, а вот к вечеру может начаться затяжной дождь. Такая же погода, по предварительным прогнозам, простоит в Приморье до конца недели, особенно сильные дожди вероятны в пятницу, 12 июля.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что солнечными днями жители большинства регионов России смогут насладиться только во второй половине июля и в августе.   

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