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Часть жителей Владивостока останутся в среду без электричества

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Часть жителей Владивостока останутся в среду без электричества

Владивосток, 10 июля. Из-за ремонтных работ во Владивостоке будет частично ограничено энергоснабжение многоквартирных домов.

Как пишет «Deita.ru», в среду, 10 июля, во Владивостоке пройдут ремонтные работы на сетях электроснабжения. Из-за этого в части многоквартирных домов города будет временно ограничена подача электричества.

Ремонт будет проводиться с 9.00 до 17.00, жильцам некоторых домов придется обходиться без света от двух до восьми часов. Вечером энергоснабжение должно быть восстановлено, заверяют энергетики.

Ниже приводится список домов, которых коснутся ограничения.

Часть жителей Владивостока останутся в среду без электричества

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