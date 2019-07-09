Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Из-за ДТП перекрыта федеральная трасса в Приморье

78
0 Оставить комментарий

Из-за ДТП перекрыта федеральная трасса в Приморье

Владивосток, 9 июля. ДТП с участием грузового автомобиля стало причиной пробки на выезде из столицы Приморья.

Авария произошла около 10.30 в районе развязки Седанка-Патрокл на выезде из Владивостока. На повороте на Дальхимпром в бетономешалку врезался грузовик, сообщил со ссылкой на очевидцев портал Deita.ru.

О причинах аварии и пострадавших сообщений нет. Издание отмечает, что из-за ДТП на трассе начинает образовываться пробка.

Весной в Приморском крае перевернулся автобус с десятками граждан КНР, в ДТП погибли два человека, сообщила Газета.ru. Еще 12 человек в результате аварии получили травмы, уточняет издание.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров