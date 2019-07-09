Из-за ДТП перекрыта федеральная трасса в Приморье

Владивосток, 9 июля. ДТП с участием грузового автомобиля стало причиной пробки на выезде из столицы Приморья.

Авария произошла около 10.30 в районе развязки Седанка-Патрокл на выезде из Владивостока. На повороте на Дальхимпром в бетономешалку врезался грузовик, сообщил со ссылкой на очевидцев портал Deita.ru.

О причинах аварии и пострадавших сообщений нет. Издание отмечает, что из-за ДТП на трассе начинает образовываться пробка.

Весной в Приморском крае перевернулся автобус с десятками граждан КНР, в ДТП погибли два человека, сообщила Газета.ru. Еще 12 человек в результате аварии получили травмы, уточняет издание.