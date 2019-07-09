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Синоптики предупредили о кратковременных дождях в Приморье

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Синоптики предупредили о кратковременных дождях в Приморье

Владивосток, 9 июля. Сегодня утром столицу Приморья ожидает туман, на территории региона местами пройдут кратковременные дожди.

Ночью и утром во Владивостоке осадков не ожидается. В начале дня будет туманно. Днем воздух прогреется до 19 градусов, будет дуть юго-восточный ветер с порывами до 14 метров в секунду. Об этом со ссылкой на Примгидромет сообщил портал Deita.ru.

На территории Приморского края ночью пройдут кратковременные дожди. Утром воздух прогреется до 17 градусов. Ожидается южный ветер до 11 метров в секунду, местами возможен туман. Днем воздух местами прогреется до 31 градуса, на побережье будет прохладнее — до 20 градусов тепла.

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