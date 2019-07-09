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Россия

Коммунальные службы Владивостока предупреждают о временном прекращении водоснабжения

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Коммунальные службы Владивостока предупреждают о временном прекращении водоснабжения

Владивосток, 9 июля. Коммунальные службы Владивостока предупреждают жителей города о предстоящих отключениях водоснабжения и электричества в связи с ремонтными работами. Об этом сообщают МУПВ «ВПЭС» и Примводоканал.

Ремонтные работу начнутся с 9 июля по следующим адресам: Борисенко 17-31, Баляева 34-62 и Котельникова 10-12/1. С девяти вечера до пяти дня по указанным адресам будет временно прекращено водоснабжение.

В тот же период будут проводиться ремонтные работы на электросети, что может привести к отключениям электричества у отдельных жильцов. Как пишет издание Deita.ru, отключение может продлиться от двух до восьми часов.

Напомним, что в начале июня в детской поликлинике №5 Владивостока начали устанавливать современное офтальмологическое оборудование. В конце июля сюда поступит оснащение для ЛОР-отделения, рентген-аппарат и оборудование для зала лечебной физкультуры. Приобретение медтехники осуществляется на средства федерального бюджета в рамках целевой программы. Приобретение оборудования и ремонт помещений обошлись в 31,5 млн рублей.  

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