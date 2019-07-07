Лодка с пятью людьми на борту перевернулась на Чукотке

Владивосток, 7 июля. Лодка с пятью людьми перевернулась на Чукотке, один спасся, поиски остальных продолжаются, сообщает МЧС.

По данным ведомства, происшествие случилось в субботу, 6 июля.

«На реке Малый Анюй в районе сельского поселения Анюйск Билибинского муниципального района перевернулась лодка «Крым», на борту находилось пять человек, одному удалось спастись», — рассказали в региональном главке МЧС.

Искать пропавших начали сразу общими силами местных жителей и сотрудников полиции, позднее к ним присоединились спасатели.

«7 июля силами местных жителей, органами полиции и МЧС в районе происшествия продолжаются поисковые мероприятия в составе 16 человек, шести единиц техники», — сообщает МЧС.

В случае необходимости к поисковой операции может быть привлечен вертолет МИ-8. МВД проводит по факту случившегося доследственную проверку.