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Россия

Ипотека под 2% для жителей Дальнего Востока будет доступна уже в этом году 

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Ипотека под 2% для жителей Дальнего Востока будет доступна уже в этом году 

Владивосток, 3 июля. Минвостокразвития России выделил 15 млрд рублей на льготную ипотеку для дальневосточников. Первые ипотечные договоры жители Дальнего Востока смогут оформить уже к концу 2019 года, об этом сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Как сообщили в пресс-службе Минвостокразвития России, льготный ипотечный договор будет выдаваться сроком до 20 лет, без первоначального взноса. Максимальная возможная сумма кредита составляет 4 млн рублей. 

Данная система будет актуальна для участников программы «Дальневосточный гектар», а также для молодых семей, в которых возраст супругов составляет менее 35 лет. 

Глава ведомства, отметив данные статистики по регионам Дальнего Востока, заявил, что министерство таким образом хочет помочь молодым семьям решить вопрос с жильем.

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Автор: Галина Гумерова
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