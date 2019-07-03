Ипотека под 2% для жителей Дальнего Востока будет доступна уже в этом году 

Владивосток, 3 июля. Минвостокразвития России выделил 15 млрд рублей на льготную ипотеку для дальневосточников. Первые ипотечные договоры жители Дальнего Востока смогут оформить уже к концу 2019 года, об этом сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Как сообщили в пресс-службе Минвостокразвития России, льготный ипотечный договор будет выдаваться сроком до 20 лет, без первоначального взноса. Максимальная возможная сумма кредита составляет 4 млн рублей.

Данная система будет актуальна для участников программы «Дальневосточный гектар», а также для молодых семей, в которых возраст супругов составляет менее 35 лет.

Глава ведомства, отметив данные статистики по регионам Дальнего Востока, заявил, что министерство таким образом хочет помочь молодым семьям решить вопрос с жильем.