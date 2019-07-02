Акция «Чистый океан» состоялась на берегу Японского моря

Владивосток, 2 июля. В приморском городе Фокино прошла экологическая акция «Чистый океан».

Как сообщает Deita.ru, активисты сообщества «Мамы Приморья» провели санитарную очистку побережья Японского моря. Всего в акции приняли участие несколько десятков человек.

По данным организаторов в уборке приняли участие не только простые граждане, но представители бизнеса и чиновники. В программе, кроме традиционной уборки, были утренняя разминка, флешмоб, знакомства и фото на память.