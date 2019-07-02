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Владивосток стоит в километровой пробке

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Владивосток стоит в километровой пробке

Владивосток, 2 июля. Автомобили на основных магистралях столицы Приморского края стоят в огромных пробках.

Как сообщает Deita.ru, очевидцы сообщают о больших заторах транспортных средств сразу в нескольких местах - в районе Некрасовского путепровода, подъема на Гоголя и въезда на Золотой мост со стороны Голубиной пади.

Причиной неудобств для всех участников дорожного движения стало дорожно-транспортное происшествие в районе Гоголя по крайней левой полосе, уточняет издание.

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Автор: Константин Терехов
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