Владивосток стоит в километровой пробке

Владивосток, 2 июля. Автомобили на основных магистралях столицы Приморского края стоят в огромных пробках.

Как сообщает Deita.ru, очевидцы сообщают о больших заторах транспортных средств сразу в нескольких местах - в районе Некрасовского путепровода, подъема на Гоголя и въезда на Золотой мост со стороны Голубиной пади.

Причиной неудобств для всех участников дорожного движения стало дорожно-транспортное происшествие в районе Гоголя по крайней левой полосе, уточняет издание.