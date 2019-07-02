Большегруз застрял в туннеле в Приморье

Приморский край, 2 июля. Груженная фура застряла в туннеле в приморском городе Уссурийск.

Как сообщает Deita.ru, курьезный инцидент произошел сегодня утром под одним из мостов – грузовик почти преодолел препятствие, однако задняя часть машины зацепила мостовой переход.

По словам свидетелей, фуре не хватило буквально несколько сантиметров, чтобы благополучно проехать туннель. К слову, в этом месте подобные ситуации случаются довольно часто.