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Большегруз застрял в туннеле в Приморье

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Большегруз застрял в туннеле в Приморье

Приморский край, 2 июля. Груженная фура застряла в туннеле в приморском городе Уссурийск.

Как сообщает Deita.ru, курьезный инцидент произошел сегодня утром под одним из мостов – грузовик почти преодолел препятствие, однако задняя часть машины зацепила мостовой переход.

По словам свидетелей, фуре не хватило буквально несколько сантиметров, чтобы благополучно проехать туннель. К слову, в этом месте подобные ситуации случаются довольно часто.

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Автор: Константин Терехов
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