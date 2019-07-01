Часть домов Владивостока останется без электричества

Владивосток, 1 июля. Сотрудники МУПВ «ВПЭС» (электрические сети) проведут сегодня плановые ремонтные работы и отключат электроснабжение на некоторых улицах столицы Приморского края.

В 56 домах Владивостока 1 июля с 09.00 до 17.00 по местному времени (02.00 до 10.00 по Москве) ожидаются отключения света, сообщает со ссылкой на информацию предприятия портал Deita.ru. Света не будет по улицам: Тунгусская, дома 15, 17, 19А, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 41, 49А и 51, Иртышская, дома 26Б, 28А, 30А, 32, 32/2, 32/3, 32/4 и 32В, Карла Маркса, дома 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 116, 118, 122, 126, 128, 130, 132 и 134, Первая, дома 5, 5А, 7, 7А, 8, 9А, 10 и 12.



Кроме того, электричество отключат в домах 16 и 18, по улице Братская, в домах 12 и 16А по улице Вторая, в домах 1 и 55 по улице Енисейская, в доме 15 по улице Днепропетровская, в доме 9 по улице Белинского, в доме 70 по улице Порт-Артурская и в доме 7 на Иртышском переулке.

