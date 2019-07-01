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Подводный кабель протянут в Японию из Приморья

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Подводный кабель протянут в Японию из Приморья

Владивосток, 1 июля. Россия и Япония планируют проложить подводный кабель из Находки в Ниигату.

Кабель станет участком скоростного канала, по которому будут передаваться данные между Европой и Японией. Об этом по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и главы японского правительства Синдзо Абэ сообщает портал Deita.ru.

Путин подчеркнул, что между странами развивается сотрудничество в области инфраструктуры и транспорта. Экономическую эффективность Транссиба с точки зрения увеличения поставок товаров из Японии на европейские рынки уже показала серия тестовых контейнерных перевозок, отмечает портал.

Ранее телеканал «360» сообщил, что после переговоров с японским премьером Путин заявил о продвижении в вопросе организации совместной деятельности на Курилах. Президент России подчеркнул, что диалог будет продолжен.

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Автор: Виктор Мальцев
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