Часть Владивостока осталось без электричества и водоснабжения

Владивосток, 28 июня. Без электричества и водоснабжения проводят пятницу некоторые жители столицы Приморского края.

Как сообщает Deita.ru, временные неудобства связаны с ремонтными работами, из-за которых отключили свет, а также работами, проводимыми во время устранения аварий, которые оставили горожан без воды.

Без благ цивилизации часть жителей Владивостока проведут целый день, однако большинство из них не заметят неудобства, так как электроснабжение и водоснабжение должны быть восстановлены к концу рабочего дня.