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Синоптики рассказали о погоде на выходные в Приморье

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Синоптики рассказали о погоде на выходные в Приморье

Владивосток, 28 июня. По прогнозам метеорологов, в предстоящие выходные погода в Приморье будет дождливой и облачной.

В последние выходные июня Приморский край окажется в зоне фронтальных разделов, что станет причиной интенсивных осадков, пишет «Deita.ru». Похолодает и в тех районах Приморья, где в последние дни стояла жаркая погода.

Температура воздуха днем составит от 10 до 15 градусов выше ноля, но на востоке региона станет совсем холодно, от четырех до девяти градусов.

Во Владивостоке ожидается дождливая и ветреная погода. Интенсивность осадков будет менять от слабой мороси до проливных дождей. По ночам в последние дни июня воздух будет остывать до +11 градусов, днем будет всего на три-четыре градуса теплее.

Ранее «Известия» сообщали, что плохая погода в Приморье мешает выпуску на волю косаток и белух из «китовой тюрьмы».

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Автор: Виталий Рыжков
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