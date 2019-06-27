«Летние вечера 50+» открыли новый сезон в Приморье

Владивосток, 27 июня. «Летние вечера 50+» открыли новый сезон в Приморском крае. Мероприятия, позволяющие пожилым жителям разнообразить досуг, проводятся уже во второй раз.

В рамках вечеров отдыха пенсионеры Приморья встречаются с друзьями, общаются и танцуют. Мероприятия для пожилых жителей Владивостока организует Приморский центр социального обслуживания населения (ПЦСОН). Участников «Летних вечеров» называют «Серебряными волонтерами».

Первая встреча пенсионеров в этом сезоне прошла 26 июня в сквере Дома молодежи во Владивостоке. Для пожилых граждан организаторы подготовили программу отдыха и полезные выставки. Также каждый желающий мог получить приглашение на бесплатную проверку слуха, больше узнать о деятельности ПЦСОН и записаться в «Серебряные волонтеры» .

Несмотря на то, что это движение было создано совсем недавно, оно объединяет все больше пенсионеров, а «Летние вечера 50+» вызывают восторг жителей старшего возраста. Одна из участниц первого в этом сезоне мероприятия рассказала, что раньше не могла найти времени, но 26 июня все же пришла к Дому молодежи, чтобы послушать духовой оркестр.

«Это наша молодость! Знаете, ведь раньше в парках, во Владивостоке, по выходным играли духовые оркестры — это было так здорово! Вот сегодня даже просто послушала и про все свои болячки забыла», — поделилась пенсионерка.

Многие участники первого в этом году «Летнего вечера» отметили, что для них самое главное — возможность «выйти в свет», принарядиться и пообщаться.

Идейным вдохновителем «Летних вечеров 50+» в Приморском крае стал депутат Госдумы РФ Владимир Новиков. В прошлом году в подобных мероприятиях приняли участие более 1500 человек по всему Приморскому краю.

«Самое главное, что наши «Серебряные волонтеры», все участники «Летних вечеров 50+» получают не только море позитива, это прекрасная возможность встретиться с друзьями, пообщаться, поделиться своими радостями», — рассказали организаторы встреч.

В этом сезоне «Летние вечера 50+» будут проходить каждую последнюю среду месяца. Мероприятия будут начинаться в 18.00, сообщает Deita.ru.