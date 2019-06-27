Объем финансирования нацпроектов в Приморье в 2019 году превысит 10 млрд рублей

Владивосток, 27 июня. На реализацию национальных проектов в Приморском крае в 2019 году направят более 10 миллиардов рублей.

Как сообщает Deita.ru, из федерального бюджета в текущем году на эти цели будет выделено 6,9 млрд рублей, из краевого — 3,4 млрд. Всего в регионе в рамках 11 национальных проектов реализуют 49 региональных проектов.

В приоритетный список главных задач на ближайшие пять лет входят: демография, городская среда, социальная сфера, автомобильные дороги, производительность труда, предпринимательство и другие.