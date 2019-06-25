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Часть жителей Владивостока лишится света и водоснабжения

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Часть жителей Владивостока лишится света и водоснабжения

Владивосток, 25 июня. Коммунальщики столицы Приморья предупреждают жителей Владивостока об отключении в ряде домов электро- и водоснабжения.

Муниципальное предприятие «Владивостокское предприятие электрических сетей» и Примводоканал предупредили жителей Владивостока о перебоях с подачей электричества и воды. Как сообщает «Deita.ru», в период с 9 до 15 часов будут проводиться ремонтные работы по адресам ул. 100 лет Владивостока,  43-51 и Овчинникова, 14-18 — здесь отключат водоснабжение.

Также без воды в период с 9 до 13 часов останутся жители домов по ул. Александровича, 2, 2а, 2б, 4 и Таежная, 1-27.

В период с двух до восьми часов будет отключено электроснабжение в домах по адресам, указанным в следующей таблице:

Часть жителей Владивостока лишится света и водоснабжения

 

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Автор: Виталий Рыжков
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