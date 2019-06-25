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Синоптики обещают жару и туман Приморью во вторник

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Синоптики обещают жару и туман Приморью во вторник

Владивосток, 25 июня. Туманы и жару предсказывают жителям Приморья синоптики на вторник, 25 июня.

Как сообщает Deita, в ночь на вторник ожидается облачная с просветами погода, осадков не предвидится. Температура в ночные часы снизится до 11 — 16 градусов Цельсия. У побережий будет туманно. Скорость ветра не превысит 11 метров в секунду.

Днем также ожидается облачная погода. Воздух прогреется до 31 градуса тепла. Немного усилится ветер — до 14 метров в секунду.

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Автор: Олеся Волкова
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