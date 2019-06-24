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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье выросло до 11 человек

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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье выросло до 11 человек

Владивосток, 24 июня. При столкновении иномарки и пассажирского автобуса в Приморье в воскресенье погиб один человек и 11 пострадали. Об этом рассказали в региональном управлении МВД России.

23 июня водитель Toyota Vista при обгоне выехал на полосу встречного движения. Он столкнулся с автобусом. 22-летний водитель иномарки погиб. Сообщалось о восьми пострадавших. Как пишет Deita.ru, по уточненным данным, в аварии травмы различной степени тяжести получили 11 человек. В ДТП погиб водитель, стаж вождения которого составлял два года. В 2019 году его дважды привлекали к административной ответственности за превышение скорости. Пострадавшими стали два пассажира иномарки и девять пассажиров автобуса.

Ранее сын депутата устроил серьезное ДТП в Приморье. Инцидент произошел днем 18 мая возле дома №48 по улице Фрунзе. Виновник аварии, находясь за рулем автомобиля Toyota Crown, не справился с управлением, после чего вылетел на тротуар и перевернулся.

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье выросло до 11 человек

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Автор: Алия Садыкова
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