Кикбоксеры из Приморья заняли призовые места на соревнованиях Bestfighter 2019 в Италии

Владивосток, 24 июня. Два воспитанника приморской Федерации кикбоксинга выиграли золотую и серебряную медали на соревнованиях Bestfighter 2019 в итальянском Римини.

Первое место завоевал Роман Лиговских, второе место — Максим Черненко. По их словам, победить удалось благодаря долгим часам тренировок, также помогала вера в себя и в тренера. Они подчеркнули, что испытывали желание победить и быть лучшими.

«Ребята показали прекрасный результат на важном международном турнире. Конкуренция была острейшая – почти 2 000 участников, но Роман и Максим смогли собраться, настроится на победу», — заявил в беседе с Deita.ru президент краевой Федерации кикбоксинга Виктор Тарабарин.

Ранее приморцы завоевали семь медалей на чемпионате ДФО по кикбоксингу. В соревнованиях принимали участие спортсмены из пяти регионов ДФО: Амурской и Сахалинской области, Хабаровского, Приморского и Камчатского края.

Отметим, российская гимнастка Дина Аверина выиграла личное многоборье на Европейских играх в Минске. Она опередила израильскую спортсменку Ашрам Лину и спортсменку из Белоруссии Екатерину Галкину, сообщает «Газета.ru».