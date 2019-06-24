Новое здание для женской консультации появится в одном из районов Амурской области

Владивосток, 24 июня. В городе Свободный Амурской области ищут подрядчика для реконструкции здания под женскую консультацию местной больницы.

В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Амурской области», реализуемой в регионе с 2013 года, в городе Свободный женская консультация местной больницы переедет в новое здание. Сейчас, как сообщает «Deita.ru», ведется поиск подрядчика для его реконструкции. Заявки от участников на конкурс принимаются до 28 июня, победитель будет объявлен 1 июля. На работы из областного бюджета выделяется 144 миллиона рублей.

Отмечается, что в последнее время город Свободный получает существенную часть финансовой поддержки из федерального бюджета. Дело в том, что там ведется строительство крупнейшего в России и одного из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа.

Ранее телеканал «360» сообщил, что сроки окончания строительства космодрома «Восточный» в Амурской области оказались под угрозой срыва.