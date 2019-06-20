Шлагбаум упал на Lexus во Владивостоке

Владивосток, 20 июня. Шлагбаум упал на иномарку, Lexus был припаркован на Набережной улице, сообщили очевидцы инцидента в соцсетях.

Дорогая иномарка была припаркована на улице Набережная, 5. Шлагбаум упал на машину днем 20 июня. Это не первый инцидент, когда автомобили получают повреждения не во время эксплуатации.

Ранее на улице Кирова во Владивостоке на автомобиль обрушилась стена. Ее возвели собственники гаражного кооператива без соответствующих разрешений, пишет издание Deita.ru.

Ранее сообщалось, что в Самаре рекламный щит упал на припаркованный автомобиль из-за штормового ветра.