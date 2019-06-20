Женщина две недели издевалась над падчерицей в Амурской области
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Благовещенск, 20 июня. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Амурской области, которая издевалась над ребенком.
По данным следствия, осенью прошлого года 34-летняя женщина в течение двух недель оставляла шестилетнюю девочку ночевать на холоде. Обвиняемая также привязывала ребенка за ногу к столу.
Девочка являлась дочерью сожителя, ее отца лишили родительских прав. Пострадавшую изъяли их неблагополучной семьи и поместили в детский дом, пишет Deita.ru.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле мужчина два года издевался над пятилетним мальчиком. Он бил его током, тыкал в ребенка иголкой, хлестал.
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