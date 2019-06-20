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Женщина две недели издевалась над падчерицей в Амурской области

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Женщина две недели издевалась над падчерицей в Амурской области

Благовещенск, 20 июня. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Амурской области, которая издевалась над ребенком.

По данным следствия, осенью прошлого года 34-летняя женщина в течение двух недель оставляла шестилетнюю девочку ночевать на холоде. Обвиняемая также привязывала ребенка за ногу к столу.

Девочка являлась дочерью сожителя, ее отца лишили родительских прав. Пострадавшую изъяли их неблагополучной семьи и поместили в детский дом, пишет Deita.ru.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле мужчина два года издевался над пятилетним мальчиком. Он бил его током, тыкал в ребенка иголкой, хлестал.

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Автор: Ирина Селезнева
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