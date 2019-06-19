В Приморье оштрафовали третью компанию — отловщика косаток

Владивосток, 19 июня. ООО «Сочинский дельфинарий» в столице Приморского края признали виновным в отлове косаток, которых держат в «китовой тюрьме».

Как сообщает РИА Новости, Фрунзенский районный суд Владивостока наложил на предприятие штраф в размере 37,6 миллиона рублей за нарушения правил рыболовства.

Ранее в столице Приморского края за нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство, были оштрафованы предприятия «Белый кит» (на 28 млн рублей) и «Океанариум ДВ» (на 56,4 млн), сообщает телеканал 360.

«Газета.ru», напоминает, что история с «китовой тюрьмой» стала достоянием общественности в октябре прошлого года, когда стало известно, что готовится незаконная продажа из РФ в КНР 13 краснокнижных косаток.

Ранее в федеральном Минприроды заявили, что косаток и белух, которые находятся в «китовой тюрьме» в Средней бухте, выпустят на волю в летне-осенний сезон в Охотское море.