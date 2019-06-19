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Открыто движение по Новолитовскому мосту в Приморье

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Открыто движение по Новолитовскому мосту в Приморье

Владивосток, 19 июня. Дорожники открыли движение по новому мосту на дороге Находка – Артем через реку Литовка. Об этом сообщили в департаменте дорожного хозяйства Приморья.

Движение в сторону Находки в настоящее время осуществляется по временному мосту. По новому сооружению можно проехать в сторону Артема. Подрядчику еще предстоит выполнить отделочные работы, установить фонари, подключить освещение, сделать тротуары на подъездах, оборудовать шумозащитные экраны и ограждение.

Движение по новому капитальному мосту в обе стороны откроется в течение месяца. В этот же период будет полностью демонтирована временная конструкция, сообщает портал Deita.ru.

Новый мост имеет две полосы движения и полосы безопасности. Его протяженность вместе с подъездами составляет 760 метров, протяженность самого моста — 144 метра. Расчетная нагрузка сооружения достигает 14 тонн на ось. Согласно гарантии, мост должен прослужить не менее 70 лет.

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Автор: Виктор Мальцев
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