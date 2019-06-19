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Синоптики в Приморье предупредили о дожде

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Синоптики в Приморье предупредили о дожде

Владивосток, 19 июня. Приморские синоптики дали прогноз погоды на среду, 19 июня. Об этом сообщает Deita.ru со ссылкой на Примпогоду.

Днем ожидается дождь, местами он может быть сильным. Столбик термометра поднимется до 26 градусов, сильного ветра не ожидается, его порывы достигнут не более 11 метров в секунду. Несмотря на теплую погоду, небо в течение дня будет затягиваться облаками.

Прогноз ожидается, точно такой же, какой синоптики озвучивали несколько дней назад.

Ранее приморские эксперты объяснили необходимость замены тормозной жидкости каждые 50 тысяч километров пробега.

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Автор: Борис Николаев
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