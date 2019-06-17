Во Владиостоке пассажирский автобус потерял колесо прямо на ходу

Владивосток, 17 июня. У городского автобуса, следовавшего по маршруту бухта Воевода — ТЦ «Изумруд» во Владивостоке, отвалилось колесо, сообщили очевидцы происшествия.

Инцидент произошел утром 17 июня перед Русским мостом. По словам пассажиров, на размытой грунтовой дороге колесо еще держалось, но после виража перед мостом оно оторвалось прямо на ходу.

Водитель справился с управлением автобуса и остановился, никто не пострадал. Пассажирам пришлось пешком возвращаться на конечную остановку и ждать другой автобус, пишет Deita.ru.

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